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        Sanatla iç içe fakülte binası; her noktaya 250 eser konuldu

        ERZURUM'daAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 'Mekanı Sanata Dönüştürme' etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:15
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        Sanatla iç içe fakülte binası; her noktaya 250 eser konuldu
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        ERZURUM'daAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 'Mekanı Sanata Dönüştürme' etkinliği yapıldı. Bu kapsamda 4 katlı binanın her noktasına akademisyen ve öğrencilerin yaptığı 250 eser konulurken, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını konu alan 'Vaveyla' adlı tiyatro oyunu da sergilendi.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başta öğrenciler olmak üzere herkesin sanatla tanışması, yüzleşmesi ve bir arada olması için binanın hemen her alanı değerlendirildi; birçok noktaya akademisyen ve öğrencilerin yaptığı eserler konuldu. 'Mekanı Sanata Dönüştürme' etkinliği kapsamında 250 eser binada sergilenirken, fakültede çeşitli sanat etkinlikleri de düzenlendi. Fakültenin güz dönemi açılışında İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını konu alan 'Vaveyla' adlı tiyatro oyunu da sergilendi. Oyunu izleyenler duygusal anlar yaşarken, 4 katlı binasının her noktasında sergilenen eserler büyük ilgi gördü.

        'SANATIN KUŞATTIĞI BİR MEKAN'

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, "Amacımız; fakültemiz binasına giren herkesin sanatla tanışmasını, sanatla yüzleşmesini, sanatla iç içe olup, sanatla soluklanmasını sağlamaktır. Özellikle öğrencilerimizin sanatın kuşattığı bir mekanda eğitim alması bizler için hem çok değerli hem de çok gereklidir. Barbarların, katillerin, zalimlerin, soykırımcıların kuşatması altında bulunan dünyamıza nazire yaparcasına bizler de yaşadığımız bu binayı sanatın kuşattığı bir mekana dönüştürdük. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

        'RUHLARINI İLMEK İLMEK İŞLEMİŞLER'

        250 eserin sergilendiği fakülte binasına gelen evli ve 3 çocuk babası İmam Hatip Adem Kop (51), "Kızımın burada, sergisini gezmeye geldik. Kendilerini çok başarılı bulduk. Emeği geçen öğrencilerimiz baktığımızda, güzel eserler yapmışlar. Dolayısıyla memleketimizin ve çocuklarının adına böyle bir başarı ortaya çıkardıkları için çok memnun olduk, gurur duyduk. Bu başarılarının da devamını diliyoruz inşallah. Çocuklar ruhlarını ilmek ilmek işlemişler" diye konuştu.

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