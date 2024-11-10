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        Karşı şeride geçen TIR tarlaya savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

        ERZURUM'dasürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önce karşı şeride ardından yol kenarındaki tarlaya girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:15
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        Karşı şeride geçen TIR tarlaya savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
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        ERZURUM’dasürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önce karşı şeride ardından yol kenarındaki tarlaya girdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kadınlardan biri yaşadığı şokun etkisiyle sağlık ekibi ve çevredekilere ‘Durun bir şey diyeyim kardeşler, Bana ne oldu?’ diye sık sık sorular sordu.

        Kaza, Erzurum’un Yakutiye ilçesi kırsal Karagöbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tortum ilçesinden Erzurum istikametine giden Ahmet Demir, (61) yönetimindeki 08 K 9099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ahmet Demir’in aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün yanında bulunan eşi Dilek Demir (53) ile Mükerrem Polat (60) da yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istedikleri yaralılardan Mükerrem Polat, yaşadığı şokun etkisiyle sık sık etrafındakilere ‘Durun bir şey diyeyim kardeşler, Bana ne oldu?’ diye sorular sordu. Sağlık ekipleri ve vatandaşların kaza geçirdiğini söylemesine rağmen Mükerrem Polat, sorularını sürdürdü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından iki yaralı Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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