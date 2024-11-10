Karşı şeride geçen TIR tarlaya savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

ERZURUM’dasürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önce karşı şeride ardından yol kenarındaki tarlaya girdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kadınlardan biri yaşadığı şokun etkisiyle sağlık ekibi ve çevredekilere ‘Durun bir şey diyeyim kardeşler, Bana ne oldu?’ diye sık sık sorular sordu.

Kaza, Erzurum’un Yakutiye ilçesi kırsal Karagöbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tortum ilçesinden Erzurum istikametine giden Ahmet Demir, (61) yönetimindeki 08 K 9099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Ahmet Demir’in aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün yanında bulunan eşi Dilek Demir (53) ile Mükerrem Polat (60) da yaralandı.