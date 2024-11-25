Erzurum'da eğitime kar engeli
ERZURUM'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
ERZURUM’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” denildi.
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