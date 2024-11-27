Erzurum Havalimanı'nda karla mücadele; pistler açık tutuluyor

Kar yağışı nedeniyle bazı çevre illere iniş yapamayan yolcu uçakları Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışının etkisi altına giren Erzurum, beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının kent merkezinde 40, kırsalda ise 60 santimetreyi bulduğu Erzurum'da karla mücadele havalimanında aralıksız sürdürülüyor. Yağış nedeniyle uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli pistte kar temizleme çalışmalarına başladı. Erzurum Havalimanı'nda görevli 31 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 20 ileri teknoloji araçla buz önleyici sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 24 saat görev yapıyor.

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