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        Erzurum Havalimanı'nda karla mücadele; pistler açık tutuluyor

        ERZURUM'u son 3 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanında pist temizleme çalışmaları 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:10
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        Erzurum Havalimanı'nda karla mücadele; pistler açık tutuluyor
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        ERZURUM'u son 3 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanında pist temizleme çalışmaları 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

        Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışının etkisi altına giren Erzurum, beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının kent merkezinde 40, kırsalda ise 60 santimetreyi bulduğu Erzurum'da karla mücadele havalimanında aralıksız sürdürülüyor. Yağış nedeniyle uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli pistte kar temizleme çalışmalarına başladı. Erzurum Havalimanı'nda görevli 31 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 20 ileri teknoloji araçla buz önleyici sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 24 saat görev yapıyor.

        Kar yağışı nedeniyle bazı çevre illere iniş yapamayan yolcu uçakları Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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