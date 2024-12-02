'Kırmızı Periler Diyarı' beyaza büründü

ERZURUM'un 'Kırmızı Periler Diyarı' peri bacaları, kar yağışıyla beyaza büründü. 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşan ve doğal sit alanı olarak ilan edilen peri bacalarının karlı hali, güzel görüntüler oluşturdu.

Narman ilçesinde, kırmızı renkli ve farklı şekilleriyle dikkat çeken, yöre insanının 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak adlandırdığı Narman Peri Bacaları, geçen hafta yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Rüzgar ve su erozyonunun etkisiyle 'Pliyosen Çağı'ndan bugüne kadar şekillenen, kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir minerallerinin zenginleşmesiyle kızıl tonlara bürünen peri bacalarının beyaz örtülü hali, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan, 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşan bölgeyi, yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Bölgeye gelenler, peri bacalarını atlı safariyle gezerken, keyifli zaman geçirdiklerini ifade ediyor.