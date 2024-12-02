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        Jandarmadan 2,8 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

        ERZURUM'dajandarmanın düzenlediği baskınlarda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan 777 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:55
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        Jandarmadan 2,8 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu
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        ERZURUM'dajandarmanın düzenlediği baskınlarda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan 777 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım'da Aşkale, 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bir kargo şubesinde arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 777 adet çeşitli boy ve markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 lira olan parfümlerle ilgili 2 şüpheli, gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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