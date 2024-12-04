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        Doğu buz kesti

        DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:35
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        Doğu buz kesti
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        DOĞU Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometreler Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 22,9, Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 22,2’yi, Erzurum7un Yakutiye ilçesinde eksi 21,5 dereceleri gördü.

        Bölgede dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 22,9, Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 22,2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Yakutiye'de ise termometreler eksi 21,5’i gösterirken Aziziye'de sıcaklık eksi 20,7 dereceye kadar düştü. Yakutiye'de şadırvanlar dondu, otobüs duraklarının camları buz tuttu.

        Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre il merkezleri ve bazı ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

        Ağrı eksi 6,7, Diyadin eksi 9,6, Doğubayazıt eksi 7,8, Eleşkirt eksi 5,6, Hamur eksi 7,9, Patnos eksi 5,0, Taşlıçay eksi 10,9, Tutak eksi 5,5.

        Ardahan eksi 13,7, Damal eksi 16,7, Göle eksi 22,2, Hanak eksi 19,5, Posof eksi 11,1, Çıldır eksi 15,1.

        Erzincan eksi 11,4, İliç eksi 9,3, Kemah eksi 16,6, Kemaliye eksi 5,0, Otlukbeli eksi 22,9, Refahiye eksi 18,0, Tercan eksi 13,3, Çayırlı eksi 14,5.

        Erzurum Aziziye eksi 20,7, Aşkale eksi 19,9, Horasan eksi 13,1, Hınıs eksi 14,6, İspir eksi 15,8, Karayazı eksi 15,9, Karaçoban eksi 10,5, Köprüköy eksi 12,4, Narman eksi 12,0, Oltu eksi 11,6, Olur eksi 7,7, Pazaryolu eksi 15,1, Tekman eksi 17,6, Tortum eksi 14,7, Yakutiye eksi 21,5, Çat eksi 16,1, Şenkaya eksi 12,2.

        Iğdır eksi 4,5, Aralık eksi 6,5, Karakoyunlu eksi 4,5, Tuzluca eksi 6,0.

        Kars eksi 12,2, Akyaka eksi 8,4, Arpaçay eksi 9,6, Digor eksi 5,8, Kağızman eksi 8,7, Sarıkamış eksi 13,4, Selim eksi 14,5, Susuz eksi 9,8.

        Muş eksi 4.1, Bulanık eksi 5,8, Hasköy eksi 5,5, Korkut eksi 5,9, Malazgirt eksi 5,3, Varto eksi 6,6.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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