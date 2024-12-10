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        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı (2)

        SİSALTINDA CENAZE NAMAZIIsparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:50
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        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı (2)
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        SİSALTINDA CENAZE NAMAZI

        Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine protokolün yanı sıra şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Erzurum Müftüsü Rüstem Can, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Törende şehidin babası Ahmet Nergiz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin diğer yakınlarının da tabuta sarılarak ağladığı görüldü. Namaz sonrası şehit Taha Nergiz’in cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerin babası Ahmet Nergiz'e taziye mesajı gönderdi. Müftü Rüstem Can'ın törende okuduğu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Taha Nergiz için Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum" dedi.

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