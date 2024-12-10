Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı (2)

SİSALTINDA CENAZE NAMAZI

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine protokolün yanı sıra şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Erzurum Müftüsü Rüstem Can, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Törende şehidin babası Ahmet Nergiz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin diğer yakınlarının da tabuta sarılarak ağladığı görüldü. Namaz sonrası şehit Taha Nergiz’in cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.