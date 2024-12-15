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        Buz duvarına tırmanan Vali Çiftçi, adrenalin tutkunlarını Palandöken'e davet etti

        PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz duvarına tırmanış yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, adrenalin tutkunlarını Erzurum'a davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:10
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        Buz duvarına tırmanan Vali Çiftçi, adrenalin tutkunlarını Palandöken'e davet etti
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        PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz duvarına tırmanış yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, adrenalin tutkunlarını Erzurum'a davet etti.

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, buz tırmanış duvarı meraklılarının ilgisini çekiyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay buz parkı, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Buz dağı şeklindeki parkta, rotalarını belirleyen sporcular kayak sezonu ile birlikte tırmanışlarını da gerçekleştirebiliyor. 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkına Gaziantep’in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte buz tırmanışı yapan Vali Mustafa Çiftçi adrenalin dolu anlar yaşadı.

        İlk kez çıktığı buz duvarında zorlandığını ama heyecanının yenince kolay olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, "Erzurum'a misafir olarak gelen başkanımızla birlikte ilk kez bir tırmanış deneyimi gerçekleştirdik. Böyle bir buz tırmanış duvarı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Palandöken'de kayak sezonu ile birlikte buz tırmanışı da başlıyor. Adrenalin tutkunlarını Erzurum'a bekliyoruz. Kayak yaparken kısa bir mola verip tırmanış da yapabilirsiniz" diye konuştu.

        Bu sene hem 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti' hem de 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ilan edilen Erzurum'da dolu dolu bir yıl geçireceklerini belirten Vali Çiftçi, "Kış sporlarının bayrak ve beratını aldık. Erzurum dolu dolu bir yıl geçirecek. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafındaki kayak ve maceraseverleri Erzurum'a bekliyoruz" dedi.

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