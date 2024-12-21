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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (10)

        CENAZEGÖNDERİLDİPalandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken çığda kalarak yaşamını yitiren Emre Yazgan'ın cenazesi, saat 21.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:23
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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (10)
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        CENAZEGÖNDERİLDİ

        Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken çığda kalarak yaşamını yitiren Emre Yazgan'ın cenazesi, saat 21.45 uçağı ile İstanbul'a gönderildi. İstanbul'a gönderilen Yazgan için yarın Kocaeli'de tören düzenlenecek. Yazgan, pazartesi günü ise Trabzon’da toprağa verilecek.

        Bu arada kardeşinin ölümü haberi ile fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve gözetim altında tutulan Yunus Yazgan da aynı uçakla İstanbul'a gönderildi. Çığ olayında yaralanıp hastanede tedavi gören Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın da taburcu edildi.

        Yüksek irtifa kampı için yaklaşık 4 gündür Erzurum’da olan Judo Genç Milli Takımı’nın da Yazgan’ın cenazesini taşıyan İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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