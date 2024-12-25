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        Kendisine saldıran kurttan köpekleri sayesinde kurtuldu

        ERZURUM'da yürüyüş yaparken kurdun saldırdığı Fahrettin Demir (61), köpekleri sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:35
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        Kendisine saldıran kurttan köpekleri sayesinde kurtuldu
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        ERZURUM'da yürüyüş yaparken kurdun saldırdığı Fahrettin Demir (61), köpekleri sayesinde kurtuldu.

        Olay, sabah saatlerinde İspir ilçesi kırsal Sırakonaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede hayvancılık yapan 2 çocuk babası Fahrettin Demir, yürüyüşe çıktı. Mahallenin karşısındaki tepeye çıkan Demir, kurtla karşılaştı. Kurdun saldırdığı Demir, sağ kolunu kendisine siper edip, bağırarak yardım etti. Bu sırada Demir’in peşinden gelen 2 köpeği, kurda müdahale etti. Bir süre köpeklerle boğuşan kurt, bölgeden hızla uzaklaştı.

        Hafif yaralanan Fahrettin Demir, "Bu sabah bayağı erken kalktım. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Evin karşısındaki tepeye doğru yürüdüm. Köpekler de arkadan geliyordu. Tepenin sırtını döndüğümde bir kurtla karşı karşıya kaldım. Saldırdı. Allah'tan soğukkanlı davrandım. Sağ kolumu uzattım. Bu elbise soğuk geçirmiyor. Oldukça sağlam ama ona rağmen dişlerini bileğime geçirdi. Bileğime hasar verdi. Düştüm. Köpekler sesi duyunca hemen yetiştiler. Köpeklerle boğuşan kurt uzaklaştı. Yaşadığım tehlikeli bir tecrübe oldu. Demek ki bundan sonra çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu yıl ilginç bir durum var. Kurtlar hiç bu kadar evlere yaklaşmazdı. Kış erken bastırdı ondan mıdır nedir bilmiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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