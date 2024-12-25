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        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (3)

        KONTROLALTINA ALINDIErzurum'da tarihi Taşambarlar'da saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:05
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        Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Erzurum'da tarihi Taşambarlar’da saat 12.00 sıralarında çıkan, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, binada soğutma çalışması yapıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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