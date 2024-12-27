Kızını almaya okula gitti, cipinde beklerken fenalaşıp öldü

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenci olan kızını almak için okula gelen Hikmet Gencal (66), cipini park edip içinde beklediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Gencal’ın kronik kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye ilçesi sınırlarında meydana geldi. Hikmet Gencal, iddiaya göre, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi kızını almak için 25 DD 100 plakalı cipi ile okul bahçesine gelip, aracını park etti. Yaklaşık 10 dakika sonra cipe binmek üzere okuldan çıkan kızı, babasını direksiyonda hareketsiz gördü. Cipin kapılarını açamayan genç kız, durumu eniştesine bildirdi. Kısa sürede otomobiliyle okula gelen eniştesi bagajdan çıkardığı sert cisimle cipin kelebek diye tabir edilen camını kırarak kapıları açtı. Hikmet Gencal’ın tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Gencal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencal’ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kronik kalp ve şeker hastası olduğu öğrenilen Hikmet Gencal’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.