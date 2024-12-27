Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        İki ilin valisinden yapımı devam eden Çirişli Tüneli'nde inceleme

        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Usta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayacak Çirişli Tüneli'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilin valisinden yapımı devam eden Çirişli Tüneli'nde inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Usta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayacak Çirişli Tüneli’nde incelemede bulundu. Vali Çiftçi, 9 bin 500 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin 5 bin 500 metresinin tamamlandığını bildirdi.

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla Erzurum-Bingöl karayolundaki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi’ne yapılacak tünel için 23 Ağustos 2017'de çalışmalara başlandı. Çalışmaların devam ettiği çift tüplü toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünel inşaatında incelemede bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Usta, Karayolları 12'nci Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'dan bilgi aldı.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Çirişli Tüneli, Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden bir proje. Çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 9 bin 500 metre. Şu an itibarıyla 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda. 4 bin metrelik bölümün yapımı devam ediyor. İnşallah 2025 yılında kalan kısmın ihalesi yapılacak. Tünelin içerisindeki eksik kalan imalatlar ve bağlantı yolları da tamamlandığında burası kuzey-güney aksını birbirine bağlamış olacak. Çalışmalar şu anda tünelin içinde değil, daha çok dışındaki bağlantı yollarında devam ediyor. Temennimiz, İnşallah kısa süre içerisinde kalan kısmının da tamamlanması ve buranın da hizmete açılması yönünde olacak" diye konuştu.

        KONFORLU YOLCULUK

        Tünelin Erzurum-Bingöl arasındaki yolu kısaltacağını belirten Bingöl Valisi Ahmet Usta, şunları söyledi;

        "Bingöl ile Erzurum arasındaki hem yolun kısaltılması hem de konforlu bir yolculuğun yanı sıra çığ düşmeleri ve buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel. Öbür taraftan kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e inmesini sağlayan çok etkili bir tünel. Ben bu çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 12’nci Bölge Müdürlüğümüze ve Erzurum Valiliğimize çok teşekkür ediyorum."

        Çiriş Tüneli'ndeki incelemeye Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Karlıova Kaymakam Vekili ve Yedisu Kaymakamı Metin Baskın, Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Karayolları 12'nci Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bingöl Karayolları 84'üncü Şube Şefi Sedat Yılmaz ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Çatıdan başına buz kütlesi düşüp ölen üniversiteli Arif için okulunda tören
        Çatıdan başına buz kütlesi düşüp ölen üniversiteli Arif için okulunda tören
        Soğuk coğrafyanın terk edilmiş hanelerinin sanatlaştığı eserlere "Buz Müzes...
        Soğuk coğrafyanın terk edilmiş hanelerinin sanatlaştığı eserlere "Buz Müzes...
        Çocukluğundan izler taşıyan köy evlerinin tablolarını yaptı
        Çocukluğundan izler taşıyan köy evlerinin tablolarını yaptı
        Müebbetle yargılanan sanığa, haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis ce...
        Müebbetle yargılanan sanığa, haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis ce...
        Kızını almaya okula gitti, cipinde beklerken fenalaşıp öldü
        Kızını almaya okula gitti, cipinde beklerken fenalaşıp öldü
        Başına buz kütlesi düşen üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti
        Başına buz kütlesi düşen üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti