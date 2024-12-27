İki ilin valisinden yapımı devam eden Çirişli Tüneli'nde inceleme

ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Usta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayacak Çirişli Tüneli’nde incelemede bulundu. Vali Çiftçi, 9 bin 500 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin 5 bin 500 metresinin tamamlandığını bildirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla Erzurum-Bingöl karayolundaki 2 bin 400 rakımlı Çirişli Geçidi’ne yapılacak tünel için 23 Ağustos 2017'de çalışmalara başlandı. Çalışmaların devam ettiği çift tüplü toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünel inşaatında incelemede bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Bingöl Valisi Ahmet Usta, Karayolları 12'nci Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'dan bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Çirişli Tüneli, Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin hattında yapımı devam eden bir proje. Çift tüplü tünelin toplam uzunluğu 9 bin 500 metre. Şu an itibarıyla 5 bin 500 metresi tamamlanmış durumda. 4 bin metrelik bölümün yapımı devam ediyor. İnşallah 2025 yılında kalan kısmın ihalesi yapılacak. Tünelin içerisindeki eksik kalan imalatlar ve bağlantı yolları da tamamlandığında burası kuzey-güney aksını birbirine bağlamış olacak. Çalışmalar şu anda tünelin içinde değil, daha çok dışındaki bağlantı yollarında devam ediyor. Temennimiz, İnşallah kısa süre içerisinde kalan kısmının da tamamlanması ve buranın da hizmete açılması yönünde olacak" diye konuştu.

KONFORLU YOLCULUK Tünelin Erzurum-Bingöl arasındaki yolu kısaltacağını belirten Bingöl Valisi Ahmet Usta, şunları söyledi; "Bingöl ile Erzurum arasındaki hem yolun kısaltılması hem de konforlu bir yolculuğun yanı sıra çığ düşmeleri ve buzlanma gibi riskleri ortadan kaldıracak çok önemli bir tünel. Öbür taraftan kuzeyin Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e inmesini sağlayan çok etkili bir tünel. Ben bu çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğümüze, 12’nci Bölge Müdürlüğümüze ve Erzurum Valiliğimize çok teşekkür ediyorum."