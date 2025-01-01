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        Palandöken'de 'yeni yıl' coşkusu

        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:30
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        Palandöken'de 'yeni yıl' coşkusu
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        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Gün boyu kayak yapıp akşam saatlerinde de otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve az sayıda yabancı turistin tercih ettiği Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Otellerde gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulunuldu.

        Yeni yıla coşkuyla giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Erzurum'a ailesi ile İzmir’den gelen Selen Deniz, "Güne kayak yaparak başladık. Sonra balo salonunda canlı müzik eşliğinde yemek yiyip tam gece yarısı havai fişek gösteri altında zirveden meşalelerle inen kayakçıları izledik. Yeni yıla mutlu girdik, umarız hep böyle devam eder. Herkese barış içinde iyi seneler diliyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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