Karda rafting heyecanı

ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi karlı tepelere taşıdı. Kask takan ve küreklerini alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

Aziziye ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi’ne özel tasarım araçlarıyla getirilen rafting botu ilgi odağı oldu. Nehir yerine karlar üzerine bırakılan bota maske ve kasklarını takarak binen Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ellerine kürekleri aldı. Gruba Vali Mustafa Çiftçi de eşlik etti. Araçlarla karlı tepeye çıkarılan botla kayan ekip, heyecan yaşadı. Botla parkurun tepesine araçlarla tırmanan ekibe şehir halkı da eşlik etti. Etkinlik sonunda ateş yakan ekip, yorgunluklarını közde kahveyle giderdi.