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        Karda rafting heyecanı

        ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi karlı tepelere taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:45
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        Karda rafting heyecanı
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        ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi karlı tepelere taşıdı. Kask takan ve küreklerini alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

        Aziziye ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi’ne özel tasarım araçlarıyla getirilen rafting botu ilgi odağı oldu. Nehir yerine karlar üzerine bırakılan bota maske ve kasklarını takarak binen Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ellerine kürekleri aldı. Gruba Vali Mustafa Çiftçi de eşlik etti. Araçlarla karlı tepeye çıkarılan botla kayan ekip, heyecan yaşadı. Botla parkurun tepesine araçlarla tırmanan ekibe şehir halkı da eşlik etti. Etkinlik sonunda ateş yakan ekip, yorgunluklarını közde kahveyle giderdi.

        Erzurum'da her mevsim farklı etkinlikleri yapma imkanı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yer alan Söğütlü Göleti’ndeyiz. Buranın derinliği yaklaşık 5 metreyle 28 metre arasında değişiyor. Buraya gelebilmek için zorlu, karlı yollardan geçtik. Yaklaşık 2 saatlik yolculuk neticesinde ulaştık. Yukarıdan botumuzla beraber az önce bir kar raftingi deneyimi yaşadık. Erzurum'da sadece kayak yapılmıyor. Snowboard, kayaklı koşu, kar raftingi yapılabiliyor. Yani Erzurum bu manada bütün kış sporlarına açık bir vilayetimiz. 2025 yılında Erzurum, Avrupa Kış Sporları başkenti hem de EİT Turizm başkenti oldu. 2 başkent unvanında birlikte yaşıyoruz. İnşallah 6 Ocak'ta kış sporlarıyla, uluslararası bir müsabakayla beraber kış sporları başkentini de start vermiş oluyoruz. Bütün maceraseverleri, doğaseverleri, kar raftingi tutkunlarını bu vesileyle Erzurum'a davet ediyorum. Erzurum'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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