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        Türkiye'nin en soğuk yeri, -28,2 derece ile Erzurum Tekman oldu

        TÜRKİYE'ninen soğuk yerleşim yeri, Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:25
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        Türkiye'nin en soğuk yeri, -28,2 derece ile Erzurum Tekman oldu
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        TÜRKİYE'ninen soğuk yerleşim yeri, Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Termometrelerin -28,2'yi gösterdiği ilçe, buz kesti.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar sürerken; Türkiye'nin en soğuk yeri, Erzurum'un 1800 rakımdaki Tekman ilçesi oldu. Tekman'da gece termometreler -28,2'yi gösterdi. Erzurum'a 152 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda kurulu bulunan Tekman ilçesi, buz kesti. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki ağaçlarda kırağı oluştu.

        'POMPALAR BİLE DONDU'

        Aziziye'de de soğuk hava etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Vatandaşlar donan araçlarını itelerken, bir akaryakıt istasyonunda görevli, pompayı fön makinesi ile ısıtmaya çalıştı. İbrahim Korkmaz, "Bu gece Erzurum'un en soğuk ilçelerinden biri, Aziziye oldu. Pompalar bile dondu, bildiğimiz saç kurutma makinesiyle açmaya çalışıyoruz. Isıtmasak, mazot veremeyeceğiz" dedi.

        'SOĞUK BİLE KENDİNDEN ÜŞÜYOR'

        Arif Arifoğulları'nın, Erzurum'daki soğuğu anlatan videoları ise sosyal medyada ilgi gördü. Arifoğulları, sosyal medya hesabından, "Size bir şey söyleyeyim mi? Allah herkesin yardımcısı olsun. Erzurum'daki halimiz vaziyetimiz bu. Soğuk bile kendinden üşüyor. Biz nasıl yaşıyoruz burada? Hele halimize, vaziyetimize. Allah yardım eden herkese" diyerek paylaşımda bulundu.

        DİĞER İL VE İLÇELER SICAKLIKLAR

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre bölgedeki il merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

        Aziziye -23,6, Aşkale -20,8, Horasan-19,9, Hınıs -20,5, İspir -11,1, Karayazı -12,3, Karaçoban -20,8, Köprüköy -21,6, Narman -10,9, Oltu -9,0, Olur -6,7 Pazaryolu -12,4, Tekman -28,2, Tortum -12,7, Uzundere -6,8, Yakutiye -21,2, Çat -17,7, Şenkaya -10,2.

        Ağrı merkez-17,4, Diyadin -11,7, Doğubayazıt -9,7, Eleşkirt -15,4, Patnos -13,1, Taşlıçay -16,7, Tutak -15,7.

        Ardahan merkez -19,2, Damal -15,4, Göle -24,7, Hanak -24,2, Posof -10,7, Çıldır -24,9.

        Erzincan Merkez -10,9, İliç -5,2, Kemah -9,2, Kemaliye -2,1, Otlukbeli -26,5, Refahiye -15,9, Tercan -14,5, Çayırlı -20,3, Üzümlü -11,3.

        Iğdır merkez -5,7, Aralık -8,5, Karakoyunlu -6,3, Tuzluca -6,2.

        Kars merkez -17,2, Akyaka -14,0, Arpaçay -14,0, Digor -7,8, Kağızman -10,1, Selim -20,3, Susuz -14,9.

        Muş merkez -7,1, Bulanık -17,8, Hasköy -8,3, Korkut -8,8, Malazgirt -14,9, Varto -14,8.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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