ERZURUMAtatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatma Şimşek, "Uzun vadede, dijital cihaz kullanımı beyin yapısında kalıcı değişikliklere sebep olabiliyor. Dijital dünya ile sürekli uğraşıp hazır bilgiye konup, beynimizi hiç çalıştırmadığımız zaman beyin kabuğu dediğimiz kısmında bir hacim kaybı ortaya çıkıyor. O zaman da kişilerin öğrenme yeteneği bozulabiliyor. Teknolojiyi de bilinçli olarak kullanmamız gerekiyor. Teknolojinin aşırı kullanımı beyin çürümesine yol açabilir" dedi.

'BİR ANALİZ ETME, PROBLEM ÇÖZME GİBİ ÖZELLİĞİNİ KULLANMIYOR'

Beyinde hafıza ve öğrenme üzerine etkili bölümler bulunduğunu belirten Doç. Dr. Şimşek, "Sabahleyin erken saatlerde kalktığımızda dijital dünya ile uğraştığımız zaman, baktığımız her video içeriği veya görsel içerik beynimizdeki prefrontal korteksimizde bir yer işgal ediyor, amaçsız bir şekilde. Kısa, günlük, rutin videoları izliyoruz. Kısa videolar, dijital uyaranlar beynimizin sürekli bir konudan diğerine geçmesine sebep oluyor. Bu da prefrontal korteksteki analiz kabiliyetinin azalmasına sebep oluyor. Prefrontal korteks, hiçbir şekilde bir analiz etmeden sadece görsel içeriklerle doluyor. Bir analiz etme, problem çözme gibi özelliğini kullanmıyor. Hipokampus, bizim hem kısa hem uzun vadeli hafızamızda etkili olan bir beyin bölümü. Dijital içerikten her şeye ulaştığımız zaman, basit bir şeyi hatırlayamadık, hemen dijital içeriğe baktık, oradan gördük. Farklı bir bilgiye ulaşacağız. Hiç düşünmeden dijital ortamdan bunu arayarak, bulduk. Bu kez ne yapıyoruz; hipokampusu çalıştırmıyoruz. Aslında tıpta beyin çürümesi deyince akla ilk gelen hastalıklardan birisi, demanstır. Demansta ne oluyor? Beyinde hipokampus dediğimiz bölgede hasarlanma söz konusu oluyor. İnsanlarda kendisini unutkanlık olarak gösteriyor. Dijital dünyada geçirdiğimiz zaman zarfında, her şeyi oradan kullanarak öğrenmemiz hipokampusu çalıştırmamamıza sebep oluyor. Hipokampus çalışmadığı için zamanla zayıflıyor" diye konuştu.