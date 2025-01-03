Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor

Palandöken'de pistlerin cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayan Kazır, "Kayak yapmaya geldim, iyi de eğleniyorum, tadını çıkarıyorum. Palandöken çok güzel. Fırsat buldukça arkadaşlarımla gelip kayak yapıyorum. Burası Erzurum'un neşe kaynağı diyebilirim." ifadesini kullandı.

Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı merkeze gelen Yunus Kazır, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri, hafta sonunun yanı sıra hafta içi de çok sayıda misafiri ağırlıyor.

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