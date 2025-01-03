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        Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor

        Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:59
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        Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor
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        Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta içi de yoğunluk yaşanıyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'in her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri, hafta sonunun yanı sıra hafta içi de çok sayıda misafiri ağırlıyor.

        Şehir merkezine yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapıp gönüllerince eğlendi.

        Kar kalınlığının 122 santimetreye ulaştığı merkeze gelen Yunus Kazır, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

        Palandöken'de pistlerin cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayan Kazır, "Kayak yapmaya geldim, iyi de eğleniyorum, tadını çıkarıyorum. Palandöken çok güzel. Fırsat buldukça arkadaşlarımla gelip kayak yapıyorum. Burası Erzurum'un neşe kaynağı diyebilirim." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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