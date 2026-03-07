AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Erzurum'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "2024 yılında başlattığımız, 2025 yılında devam ettirdiğimiz, inşallah 2026 yılında tamamen unutacağımızı düşündüğümüz 'Terörsüz Türkiye' süreciyle Türkiye, 100 milyon turisti ağırlayacak kapasiteye ulaşacak, 100 milyar dolar gelir elde edebilecek noktaya ulaşacağız." dedi.



AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile STK temsilcilerinin iftar programına katılan Elitaş, fedakar ve değerli gaziler ile şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.



Şehit yakını ve gazilerle yakından ilgilenen Elitaş, yakında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve milletvekillerinin desteğiyle şehre yeni stadyumun temelinin atılacağını belirtti.



Elitaş, Sekmen'i kente yaptığı halk pazarları ve çok sayıda hizmetlerinden dolayı tebrik etti.



Palandöken Kayak Merkezi'nin önemli kış turizm rotalarından olduğunu anlatan Elitaş, şunları kaydetti:



"Bugün turizm, Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Rahmetli Turgut Özal turizmle ilgili çok büyük yatırım yaptı, bugün Antalya milyonlarca turisti kendisine çekebilir hale geldi. Bugün Palandöken, Erciyes ve Uludağ gibi onlarca kayak tesisini Türkiye'ye kazandıran, turizm tesisini hayata geçiren AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. 65 milyon turist geliyor, 60 milyar dolar turizmden gelir elde ediyoruz. 2024 yılında başlattığımız, 2025 yılında devam ettirdiğimiz, inşallah 2026 yılında tamamen unutacağımızı düşündüğümüz 'Terörsüz Türkiye' süreciyle Türkiye 100 milyon turisti ağırlayacak kapasiteye ulaşacak, 100 milyar dolar gelir elde edebilecek noktaya ulaşacağız."



Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilerini incitmeden "Terörsüz Türkiye" süreci ve 86 milyonun birbirleriyle kucaklaşmasıyla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını işaret etti.



Şehit yakını ve gazilerin çok kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayan Elitaş, "İnşallah 41 yıldır terörle mücadele eden, o yıllar içinde 12 bin şehit, güvenlik görevlisi, askerimiz ve korucumuzun şehit olduğu, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 86 milyonun belirli bölgesinin birbirine düşman gibi baktığı dönemleri bitirmemiz gerekir. Bundan sonra gazimiz olmasın, bundan sonra analar gözyaşı dökmesin diye bizim 'Terörsüz Türkiye'yi ihya ve inşa etmemiz gerekir." diye konuştu.



Mübarek ramazanın birliğe, kardeşliğe ve yeniden inşa etmeye çalıştıkları "Terörsüz Türkiye"ye katkı sağlamasını ümit eden Elitaş, misafirperverliğinden dolayı İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililere teşekkür etti.



AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu da Genel Başkanvekili Elitaş ve çok kıymetli şehit yakınları ile gazileri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.



Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ile eski AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

