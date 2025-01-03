Erzurum'da aranan 124 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 94, kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi yakalandı.

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