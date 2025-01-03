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        Erzurum'da aranan 124 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, 124 aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:11
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        Erzurum'da aranan 124 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, 124 aranan şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 94, kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi yakalandı.

        Hapis cezası bulunan firari hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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