AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek

Erzurum'da yarın AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek.

Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katılması bekleniyor.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, göreve başladığı ilk günden bu yana gençlerle birlikte azimle çalıştıklarını belirtti.

Teşkilatlarının 7. olağan il kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Kocaaliler, "Bu kongreler, yalnızca bir seçim süreci değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve davaya olan sadakatin bir göstergesidir. Teşkilatımızın tüm mensuplarını ve Erzurum gençliğini bu sürece ortak olmaya davet ediyorum. 4 Ocak’ta düzenlenecek büyük il kongremizde kardeşlik iklimi hakim olacak ve kazanan yine Erzurum gençliği olacak. Tüm genç kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.