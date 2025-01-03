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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek

        Erzurum'da yarın AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:46
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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek
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        Erzurum'da yarın AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlenecek.

        Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katılması bekleniyor.

        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, göreve başladığı ilk günden bu yana gençlerle birlikte azimle çalıştıklarını belirtti.

        Teşkilatlarının 7. olağan il kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Kocaaliler, "Bu kongreler, yalnızca bir seçim süreci değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve davaya olan sadakatin bir göstergesidir. Teşkilatımızın tüm mensuplarını ve Erzurum gençliğini bu sürece ortak olmaya davet ediyorum. 4 Ocak’ta düzenlenecek büyük il kongremizde kardeşlik iklimi hakim olacak ve kazanan yine Erzurum gençliği olacak. Tüm genç kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.

        Kocaaliler, kongrede yaşanacak değişimle teşkilatlarının daha da güçleneceğine inandığını belirterek, "Gençlik kolları başkan adayımız Mehmet Akif Dorman kardeşimiz partimizin misyonunu daha ileriye taşıyacaktır. Bugüne kadar partimize emek veren tüm kardeşlerime ve benimle yol yürüyen gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, hem Erzurum'da hem de Türkiye genelinde örnek teşkil etmeye devam edecek." diye konuştu.

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