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        Erzurum'da "Adliye Lojman Projesi" başlatıldı

        Erzurum'da, "Adliye Lojman Projesi" kapsamında yapılacak 30 dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:05
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        Erzurum'da "Adliye Lojman Projesi" başlatıldı
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        Erzurum'da, "Adliye Lojman Projesi" kapsamında yapılacak 30 dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adliye Lojman Projesi" hazırlandı.

        Bu kapsamda, Erzurum Adliyesi Toplantı Salonunda, Adalet Bakanlığı ve ATGV adına Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ahmet Yürüsoy Beyaz Eşya Bilgisayar İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı.

        Proje kapsamında 1 adet 1+1 60 metrekare, 7 adet 2+1 100 metrekare ve 22 adet 3+1 110 metrekare dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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