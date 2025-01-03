Erzurum'da "Adliye Lojman Projesi" başlatıldı

Erzurum'da, "Adliye Lojman Projesi" kapsamında yapılacak 30 dairenin önümüzdeki ay teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adliye Lojman Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda, Erzurum Adliyesi Toplantı Salonunda, Adalet Bakanlığı ve ATGV adına Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ahmet Yürüsoy Beyaz Eşya Bilgisayar İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı.