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        Okul lojmanını öğrencilerin hizmetine açan öğretmenler her gün 112 kilometre yol gidiyor

        Erzurum'un Çat ilçesi kırsal Soğukpınar Mahallesi'ndeki okul müdürü, müdür yardımcısı ve 12 öğretmen kendilerine tahsis edilen 4 okul lojmanından 1'ini anaokuluna, okulun kullanılmayan alanlarını da sinema ve konferans salonuna çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:30
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        Okul lojmanını öğrencilerin hizmetine açan öğretmenler her gün 112 kilometre yol gidiyor
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        Erzurum'un Çat ilçesi kırsal Soğukpınar Mahallesi’ndeki okul müdürü, müdür yardımcısı ve 12 öğretmen kendilerine tahsis edilen 4 okul lojmanından 1'ini anaokuluna, okulun kullanılmayan alanlarını da sinema ve konferans salonuna çevirdi. Öğretmenler her gün 112 kilometre yol katedip Erzurum'a gidip geliyor. 116 öğrencinin bulunduğu Soğukpınar İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, "Devletin tüm yükü üstlenmesini beklemek yerine biz de inisiyatif alıp, fedakarlık yaparak eğitimin önündeki engelleri kaldırmak istedik" dedi.

        Kentte 2 bin 200 rakımdaki, 785 nüfuslu Soğukpınar köyünde gönüllü olarak görev yapan Soğukpınar İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Akif Eryaktı, müdür yardımcısı ve 12 öğretmen ile özveriyle çalışıyor. Yılın büyük bölümünde çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede görev yapan öğretmenler, her gün 56 kilometre gidiş, 56 kilometrede geliş olmak üzere toplam 112 kilometre yol katediyor. Kendi imkanları ve sponsorlar desteğiyle okul lojmanını anaokulu ve okulun bazı bölümlerini de sinema ve konferans salonuna çevirdiklerini belirten Eryaktı, şunları söyledi:

        "Meslekte 5’inci yılım ve bu okula gönüllü olarak atandım. 116 öğrenciye benimle birlikte 14 öğretmen eğitim hizmeti vermekteyiz. Bu yüksek rakım ve zorlu coğrafi koşullara rağmen, burada bir eğitim yuvası olarak büyük bir özveriyle çalışmaktayız. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek adına farklı projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Devletimizin yıllar önce kurduğu güzel bir okulun kullanılmayan alanlarını, sinema ve konferans salonuna çevirdik. Okulun 4 lojmanı var. Tadilat yapılırsa oturulur hale getirilebilir. Fakat bizler buranın birini anaokuluna çevirdik. Diğerleriyle ilgili de projelerimiz var. Bir tanesini yine kitap okuma salonu, resim sergisi tarzında kullanarak hepsini aktif hale getireceğiz. Burada çocuklarımız için müstakil ve sıcak bir öğrenme ortamı oluşturduk. Bu çalışmalarla çocuklarımızın eğitim hayatını güzelleştirmek ve onlara daha kaliteli bir ortam sunmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok önemli bir role sahip. Zorlu kış şartları, uzak köy yolları ve bazen ulaşımda yaşanan zorluklara rağmen her gün 60 kilometre uzaklıkta olan Erzurum'dan öğrencilerimiz için burada oluyorlar. Bu fedakarlık, öğretmenlik mesleğinin aslında ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hepimiz burada el birliğiyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir çaba gösteriyoruz. Amacımız bu zorlu şartlarda eğitimin önündeki engelleri kaldırarak, çocuklarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına destek olmak. Sponsorlar eşliğinde öğrenciler köy okulunda olmalarına rağmen bir kolej öğrencisiymiş gibi okul forması yaptırdık. Anaokulunu yine sponsorlar sayesinde oyuncakla doldurduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de sağ olsunlar bize her daim destek oldular."

        Başta okul müdürleri olmak üzere öğretmenlerine çok teşekkür eden öğrenciler, okullarına severek gidip gelmeye başladıklarını söyledi. Sinema ile okulda tanıştıklarını belirten 7'nci sınıf öğrencisi Ersel Ateş, "Okulumuza çok güzel bir sinema salonu yapıldı. İki haftada bir burada film izliyoruz. Bu aktivite bizler için çok eğlenceli oluyor ve büyük mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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