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        Doğu'da aç kalan kurtlar mahalle ve köylere indi

        DOĞU Anadolu Bölgesi'nde, kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:00
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        Doğu'da aç kalan kurtlar mahalle ve köylere indi
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        DOĞU Anadolu Bölgesi’nde, kar kalınlığının arazide 30 santimetreyi geçtiği, hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere kadar düştüğü kentlerde aç kalan kurtlar kırsal mahalle ve köylere kadar indi. Başta Erzurum olmak üzere çevre illerde mahalle ve köylerde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Önceki yıllara göre erken bastıran kış mevsimi yaban hayatı olumsuz etkiledi. Yaban hayatı için kırsala yem bırakılmasına rağmen kar kalınlığı ve aşırı soğuklar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, son zamanlarda kırsal mahalle ve köylere kadar girdi. Kars'ın Akyaka ilçesi Demirkent köyü yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsal Güzelova Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, köpekler tarafından uzaklaştırıldı. Kırsal Karagöbek Mahallesi’ne inen kurtlar ise bir süre sokaklarda dolaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, daha sonra mahalleden ayrıldı.

        Oltu Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Korkmaz, kırsaldaki yerleşim birimlerinde bulunan sokak hayvanlarının kurtlar için kolay bir besin olduğunu belirterek, “Yiyecek yüzünden kurtlar yerleşim birimlerine kadar geliyor. Kurtlardan korkan vatandaşlar bizden avlanmasını istiyor ama yasak olduğu için yapacak bir şey yok" dedi.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, başıboş hayvanları avlamak için kurtların kırsal mahallelere yaklaştığını bildirdi. Çoban, "Kışın özellikle köylüler köpeklerini tek noktadan bağladıkları için kurtlar için kolay besin haline geliyor. Köylerin etrafındaki başıboş hayvanlar da kurtlar için önemli bir besin kaynağı. Sokak köpekleri ve diğer hayvanları kurtlar için kolay ava dönüşüyor. Kurtlar, kolay besin olarak gördükleri hayvanları avlamak için kendilerini riske atıp insanların yaşadığı ortamlara iniyorlar" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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