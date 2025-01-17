Peyzaj mimarlığı öğrencileri, kentler için tasarladıkları modüler bankları sergiledi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 2024-2025 akademik yılının ilk yarısını modüler bank tasarımı ve doğadaki canlıları anlattıkları soyut çalışmalardan oluşan sergiyle tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü araştırma görevlileri doktor Başak Aytatlı tarafından yürütülen 'Temel Tasarım' ile doktor Ali Can Kuzulugil tarafından yürütülen 'Peyzaj Konstrüksiyonu-1' derslerini alan öğrenciler, akademik yılın yarısını, hazırladıkları sergiyle tamamladı. Fakülte stüdyosundaki sergide, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerle tasarladıkları ürünler yer aldı. Sergide, doğaya atıf yapılarak hayvan soyutlaması ile kentler için modüler bank sistemleri anlatıldı. Öğrenciler, modüler bank tasarımlarında Erzurum'un eski evlerindeki kırlangıç tavan sistemine yer verirken, Oltu taşı tespihten yapılan bank tasarımı da katılımcıların ilgisini çekti. Sergideki tasarımları inceleyen Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, fakültenin kente ve bölgeye dokunuşlar yapmaya başladığını ve daha yaşanabilir kentler oluşturmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin plancı ve tasarımcı ihtiyacını karşıladığını ifade eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, "Peyzaj mimarı, mimar, şehir plancısı, iç mimar yetiştiriyoruz. Yaklaşık bin civarında peyzaj mimarını ülkenin değişik yerlerine kazandırdık. 500 civarında mimarımız mezun olmuş durumda. Sergide öğrencilerinin temel tasarım dersinde öğrendikleri bilgilerle yaptıkları tasarımlar yer alıyor. Aldıkları eğitimle ileride büyük tasarımcılar büyük plancılar olacaklar" diye konuştu.

OLTU TAŞLI TASARIM

Oltu taşı tespihi kullanarak tasarladığı bank hakkında bilgi veren 4'üncü sınıf öğrencisi Serhat Çakır, "Erzurum için Oltu taşı çok önemli. Biz de Oltu taşı temalı bir bank yaptık. Tespih tanelerini kıvrımlı dizerek bazılarını oturma birimi, bazılarını ise saksı olarak kullandık. Püskül ve imame kısmında ise Erzurum'da yetişen bitkilere yer verdik. Kırsal ve kentsel mekanlarda kullanılabilecek bir bank tasarladığımızı düşünüyorum" dedi.