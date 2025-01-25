Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        ERZURUM'un Karaçoban ilçesi Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Camii imam hatibi Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL

        ERZURUM'un Karaçoban ilçesi Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Camii imam hatibi Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), sobadan sızan gazdan zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 20 Ocak günü Karaçoban ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi’nde meydana geldi. İbokom Camii imam hatibi Ahmet Yusuf Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları Karaçoban Müftülüğü’ne bilgi verdi. Müftülük yetkililerinin bilgisi dahilinde lojmana pencereden giren mahalleli, Topaloğlu’nu baygın yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Topaloğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından oksijen tedavisi için Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Topaloğlu, bugün yaşamını yitirdi.

        CENAZE NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRDI

        Ahmet Yusuf Topaloğlu için Erzurum Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Topaloğlu'nun Muğla'da imamlık yapan babası Ebubekir Topaloğlu, yakınları, meslektaşlarının yanı sıra görev yaptığı Gündüz Mahallesi'nden vatandaşlar da katıldı. Müftü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası bekar olan Topaloğlu, asri mezarlıkta toprağa verildi.

        Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Topaloğlu'nun yeni başlayan görevlilerden biri olduğunu belirterek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

        Karaçoban'dan cenazeye katılan İsmail Çiçek, "Hocamız 2 yıl Karaçoban merkezde görev yaptıktan sonra gönüllü olarak bizim köye geldi. Bizim imamımız yoktu. Gece yaktığı sobadan sızan gazdan zehirlenmiş. Biz de Karaçoban'dan cenazesi ve taziyesi için geldik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Kollarından engelli Eyüp eğlence için girdiği havuzda milli sporcu olma yol...
        Kollarından engelli Eyüp eğlence için girdiği havuzda milli sporcu olma yol...
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğuma teşvik için "Her gebeye bir ebe"
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğuma teşvik için "Her gebeye bir ebe"
        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü
        Erzurum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü
        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı
        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı
        AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti
        AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti