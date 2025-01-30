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        Erzurum'da yapay göl, yazın piknikçilerin kışın buz patencilerinin mekanı

        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne ait Olimpiyat Parkı'ndaki yapay göl, yazın piknikçilerin kışın da buz pateni yapanların vazgeçilmez mekanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:10
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        Erzurum'da yapay göl, yazın piknikçilerin kışın buz patencilerinin mekanı
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        ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne ait Olimpiyat Parkı'ndaki yapay göl, yazın piknikçilerin kışın da buz pateni yapanların vazgeçilmez mekanı oldu. Okulların tatile girmesiyle öğrenciler, buz pistinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kentte, bünyesinde gemi şeklinde restoranın da bulunduğu, 1,5 metre derinliğindeki yapay göl, hava sıcaklığının eksi 25'lere kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu. Yüzeyi 20 santimetre kadar kalın buz tabakasıyla kaplanan göl, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından halka açık buz pistine dönüştürüldü. Yarıyıl tatili nedeniyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği doğal buz pisti, gün boyu misafirlerini ağırlıyor. Saati 100 liradan kiralanan patenleri almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Gölde, patenle kaymayı öğrenmek isteyenlere de ücretsiz eğitim veriliyor.

        Yapay gölde buz pateni eğitimi veren ve aynı zamanda buz hokeyi sporcusu olan Ebubekir Kars (24), “Burası belediyeye ait. Donmuş bir gölün üzerindeyiz. Yazın bu gölde tekneler oluyor. İnsanlar piknik yapıyor, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kışın da Erzurum gibi bir yerde soğuk olduğu için donmuş bir gölü değerlendirmek adına, başkanlarımız sağ olsun, onlarla birlikte buz pateni eğitimlerine başladık. Halkımız yazın piknik, kışın ise paten yaparak eğleniyor. Sömestirden önce başlamıştık biz buraya, sömestirle birlikte tabii sayımız oldukça fazla arttı" diye konuştu.

        Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ravzanur Özkan (17) da “Okullar şu an tatile girdiği için böyle aktivitelere bol bol vakit ayırıyoruz. Kış sporları merkezi Erzurum'da da çok güzel aktiviteler düzenleniyor. Burada ve kapalı salonlarda buz pateni, Palandöken'de kayak ve kızak var. Tatili doya doya yaşıyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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