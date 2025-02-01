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        Sömestir tatilinde Palandöken cıvıl cıvıl

        KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde cıvıl cıvıl oluşu, hareketliliğiyle yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:05
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        Sömestir tatilinde Palandöken cıvıl cıvıl
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        KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde cıvıl cıvıl oluşu, hareketliliğiyle yoğun ilgi görüyor.

        Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Yarıyıl tatili nedeniyle Palandöken'deki tesislerde doluluk oranları yüzde 95'le beklentileri aştı. 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi ile birlikte 55 kayak pisti bulunan ve aynı anda 40 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor. 2 bin 200 metre rakımda kayağa kısa bir mola veren adrenalin tutkunları ise güney pistinde oluşturulan 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz duvarına tırmanış yapıyor.

        Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, yarıyıl tatili nedeniyle Palandöken'e Türkiye'nin ve dünyanın dört tarafından yerli ve yabancı turist geldiğini söyledi. Güney, sömestir tatiline beklentilerin çok üzerinde girdiklerini belirterek, "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu aralık ayı ile başlıyor ve nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 140 santim kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir" diye konuştu.

        Palandöken'in kayak ve eğlencenin aynı anda yaşandığı kayak merkezi olduğunu söyleyen Güney, "Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından ‘2025 Turizm Başkenti’ ilan edildi. Bu da bizleri çok sevindirdi. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'in pistleri ve mekanik tesisleri mükemmel. Burada tatil yapmak ayrıcalıktır" dedi.

        Palandöken'de kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkardığını söyleyen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema son sınıf öğrencisi Zeynep Aslan, "Her şey çok güzel. Yoğun geçen ders ve sınavların stresini Palandöken'de atıyoruz" diye konuştu.

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