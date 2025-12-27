Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da aralık ayında 203 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince aralıkta 203 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da aralık ayında 203 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da polis ekiplerince aralıkta 203 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden "Erzurum'da göçmen kaçakçılarına geçit yok" başlığıyla yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerce aralık ayında yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda giren 203 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Palandöken'de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti; kayak merkezi dronla gör...
        Palandöken'de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti; kayak merkezi dronla gör...
        Erzurum'da dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutukland...
        Erzurum'da dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutukland...
        Palandöken'de görsel şölen Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Palandöken'd...
        Palandöken'de görsel şölen Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Palandöken'd...
        Aşkale tepebaşı mevkiinde kayan tırlar yolu kapattı
        Aşkale tepebaşı mevkiinde kayan tırlar yolu kapattı
        Vali Çiftçi'den esnaf ziyareti
        Vali Çiftçi'den esnaf ziyareti
        Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
        Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor