Palandöken'de yoğun kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'ne yurdun farklı şehirlerinden gelen misafirler, yoğun kar yağışı altında kayak yapıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa biniyor, yerli ve yabancı turistler snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

- "Pistler çok kalabalık tam kayakçıların yeri"

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Hakan Demir, AA muhabirine, merkeze ikinci kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Demir, "Şu an çok güzel, iki gün önce pek kar yoktu ama şimdi efsane bayağı iyi, merkezde kayakla dokuz tur yaptım. Kaymaya devam edeceğiz, pistler de çok güzel ve harika, burayı tercih etmemizin sebebi bu. Pistler çok kalabalık tam kayakçıların yeri." dedi.

Geçen sene de Palandöken'e geldiğini belirten Elif Arslan da "Burada bu kadar kar yağdığını görmemiştim. İlk kayağımı geçen sene burada yaptım Uludağ'a göre kıyaslarsam burası daha güzel, pistler çok iyi." diye konuştu.