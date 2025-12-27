Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini 111. haftada kar yağışı altında yaptı

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla başlattıkları "sessiz yürüyüş"ü 111. haftada kar yağışı altında gerçekleştirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayraklar eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Mehmet Şan Korkmaz, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Korkmaz, UNICEF'in 2025 verilerine göre Filistin'de 50 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, "1948'den beri Kudüs'ümüze sapkın siyonistler ayak basmakta, zulüm yapmakta, o günden bugüne bu teröristlerin zindanlarına binlerce çocuk, yaşlı, kadın ve erkek girmekte, milyonlarca şehit verilmektedir." dedi.

Boykot çağrısı yapan Korkmaz, şunları kaydetti: