        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini 111. haftada kar yağışı altında yaptı

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla başlattıkları "sessiz yürüyüş"ü 111. haftada kar yağışı altında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:38
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla başlattıkları "sessiz yürüyüş"ü 111. haftada kar yağışı altında gerçekleştirdi.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayraklar eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Mehmet Şan Korkmaz, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Korkmaz, UNICEF'in 2025 verilerine göre Filistin'de 50 binden fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, "1948'den beri Kudüs'ümüze sapkın siyonistler ayak basmakta, zulüm yapmakta, o günden bugüne bu teröristlerin zindanlarına binlerce çocuk, yaşlı, kadın ve erkek girmekte, milyonlarca şehit verilmektedir." dedi.

        Boykot çağrısı yapan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Ateşkesin ilanıyla hafızaların silinmesini, vicdanların susmasını isteyen katiller, sahte ateşkesin güya yürürlükte olduğu 70 günlük süreçte 400'den fazla kişinin ölümüne, 1000'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldular. Son günlerde iyice kötüleşen hava şartlarıyla birlikte çadırlar su altında kalmış ve birçok bebek hipotermi nedeniyle şehit olmuştur. Miracın kalbi olan Kudüs'te her gün olduğu gibi geçtiğimiz hafta da siyonist teröristler tarafından saldırılar düzenlenmiş, buldozerlerle Filistinlilerin evleri yıkılmıştır."

        Kar yağışı altında yapılan yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.

