Erzurum'da dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gece Aşkale Uygulama Noktası'nda bir tır durdurulmuş ve dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.