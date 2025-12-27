Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi

        Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:16
        Erzurum'da beyaza bürünen tarihi yapılar havadan görüntülendi
        Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından, kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

        Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresi, beyaz örtüyle kaplandı.

        Tarihi mekanlar dronla görüntülendi.

