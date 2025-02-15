Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (2)
KAYAKÇILARÇIĞI GÖRÜNTÜLEDİPalandöken Kayak Merkezi'ndeki kayağa kapalı alan Yusufun Deresi mevkisindeki çığı, teleferikteki kayakçılar görüntüledi.
KAYAKÇILARÇIĞI GÖRÜNTÜLEDİ
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kayağa kapalı alan Yusufun Deresi mevkisindeki çığı, teleferikteki kayakçılar görüntüledi. Görüntülerde; kapalı alana giren 4 kayakçının çığı fark edip, hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.
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