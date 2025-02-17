Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken'de çığ bölgesine giren 14 kişiye 41 bin TL ceza

        ERZURUM'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 14 kişiye toplam 41 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken'de çığ bölgesine giren 14 kişiye 41 bin TL ceza
        ABONE OL

        ERZURUM'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 14 kişiye toplam 41 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

        Palandöken Dağları'nın Sultan Sekisi bölgesinde 21 Aralık 2024'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çığ faciasının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler' için genel emir yayımladı. Kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlendiği, kayak yapanların uymaları gereken kuralların tespit edildiği genel emir doğrultusunda Palandöken'e konuşlandırılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Erzurum Valiliği'nin genel emri kapsamında; Palandöken Kayak Merkezi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, 10-17 Şubat tarihleri arasında çığ bölgesi olarak belirlenen alana girdikleri gerekçesiyle 14 kişiye kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 41 bin 342 TL idari yaptırım uyguladı.

        Jandarma, ocak ayında yine çığ bölgesine giren 4 kişiye 11 bin 812 TL, kasksız kayak yaptıkları belirlenen 5 kişiye de 14 bin 765 TL idari para cezası uygulamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi
        Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye ceza kesildi
        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı" sona erdi
        AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kong...
        AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kong...
        Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu
        Erzurum'da donmak üzereyken bulunan kediler polis merkezinin maskotu oldu
        'Pala berber', 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını...
        'Pala berber', 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını...
        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı
        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı