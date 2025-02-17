Palandöken'de çığ bölgesine giren 14 kişiye 41 bin TL ceza

ERZURUM'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 14 kişiye toplam 41 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

Palandöken Dağları'nın Sultan Sekisi bölgesinde 21 Aralık 2024'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çığ faciasının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler' için genel emir yayımladı. Kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlendiği, kayak yapanların uymaları gereken kuralların tespit edildiği genel emir doğrultusunda Palandöken'e konuşlandırılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum Valiliği'nin genel emri kapsamında; Palandöken Kayak Merkezi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, 10-17 Şubat tarihleri arasında çığ bölgesi olarak belirlenen alana girdikleri gerekçesiyle 14 kişiye kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 41 bin 342 TL idari yaptırım uyguladı.

Jandarma, ocak ayında yine çığ bölgesine giren 4 kişiye 11 bin 812 TL, kasksız kayak yaptıkları belirlenen 5 kişiye de 14 bin 765 TL idari para cezası uygulamıştı.