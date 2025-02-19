Palandöken'de kayağa 'tipi' engeli

ERZURUM'unkayak merkezi Palandöken'de kar yağışı ve tipi nedeniyle pistler boşaltıldı.

Erzurum kent merkezinde yağışsız bir gün yaşanırken, 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle kayak yapılamadı. Telesiyejler güvenlik gerekçesiyle çalıştırılmadı. Kayak merkezinde karla mücadele ekipleri de hazır bekletildi. Palandöken'de sabah saatlerinden itibaren tipinin etkili olması nedeniyle otelde oturmak zorunda kaldıklarını söyleyen Çağla Göktaş, "Erzurum'a kardeşlerimle İstanbul'dan geldik. İlk günümüzde tipi nedeniyle kayak yapamadık, üzgünüz" dedi. Otelden arkadaşları ile çıkarak snowboardlarını kucaklayıp, tipiye rağmen pistin zirvesine yürüyen Emir Davan ise "Buraya kaymaya geldik. Pistler kapalı olduğu için bizlerde yürüyerek çıkıyoruz. Biraz zor oluyor ama otelde boş oturmaktan iyidir" diye konuştu.