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        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)

        JANDARMAYOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTUErzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:00
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        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)
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        JANDARMAYOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda güvenlik tedbiri alan jandarma, kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 143 sürücü ve yolcuyu kurtardı. Jandarma trafik ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde ve ana arterlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması, trafik akışının sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlara destek sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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