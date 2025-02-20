Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)

JANDARMAYOLDA KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda güvenlik tedbiri alan jandarma, kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 143 sürücü ve yolcuyu kurtardı. Jandarma trafik ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde ve ana arterlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması, trafik akışının sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlara destek sağladı.