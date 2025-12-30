Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 6 ilde 192 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:21
        Doğu Anadolu'da 6 ilde 192 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da 192 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 33 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 5, Kağızman'da 2, köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Ardahan'da Posof ilçesinde 38, Hanak ilçesinde de 9 köy olmak üzere 47 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Iğdır'da da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma yürütüyor.

        Ağrı'da ulaşıma kapanan 10 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

