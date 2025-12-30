Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

        Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:27
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

        Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

        Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

        Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Himmet Bozyel, kar yağışından sonra havaların çok soğuduğunu belirterek, "Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürdü.

        Kentte, birçok noktada etkili olan kar, yer yer ulaşımı aksatıyor.

        Soğuk havanın buzlanmaya neden olduğu şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

        - Tunceli

        Tunceli'de de gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştü.

        Soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu, göletler kısmen dondu.

        Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        - Ağrı

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

        Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarından 2 tırın çarpışması nedneiyle trafikte aksamalar yaşandı.

        İnan Cebe her gün erken saatlerde hayvan pazarına gittiğini belirterek, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devm eder." dedi.

        İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını anlattı.

        Resul Yatmaz, kışın çetin geçtiğini belirterek "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

