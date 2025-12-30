Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Palandöken'de 154, Hakkari'de 110, Sarıkamış'ta 97, Palandöken 2'de 82, Nemrut'ta 79, Ergan'da 62, Erciyes'te 60, Gevaş Abalı ve Kartepe'de 55, Uludağ'da 44, Yıldıztepe'de 37, Yıldızdağı'nda 30, Ilgaz'da 27, Mersivan'da 24, Süleymaniye'de 20, Kümbet ve Hesarek'te 19, Çambaşı'nda 17, Murat Dağı'nda 8, Yalnızçam ve Elmadağ'da 5, Akdağ'da 4, Yedikuyular'da 3 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Soğuk, KKY: Karla karışık yağmurlu)
