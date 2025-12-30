Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:45
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Palandöken'de 154, Hakkari'de 110, Sarıkamış'ta 97, Palandöken 2'de 82, Nemrut'ta 79, Ergan'da 62, Erciyes'te 60, Gevaş Abalı ve Kartepe'de 55, Uludağ'da 44, Yıldıztepe'de 37, Yıldızdağı'nda 30, Ilgaz'da 27, Mersivan'da 24, Süleymaniye'de 20, Kümbet ve Hesarek'te 19, Çambaşı'nda 17, Murat Dağı'nda 8, Yalnızçam ve Elmadağ'da 5, Akdağ'da 4, Yedikuyular'da 3 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 30.12.2025 En düşük En yüksek
        Kartalkaya KY -15 -1
        Keltepe KY -14 -4
        Palandöken PB -17 -13
        Hakkari PB -26 -12
        Sarıkamış ÇB -18 -10
        Palandöken 2 PB -17 -13
        Nemrut PB -16 -8
        Ergan PB -15 -10
        Erciyes PB -18 -2
        Gevaş Abalı PB -17 -7
        Kartepe KY -6 1
        Yıldızdağı PB -11 -6
        Ilgaz ÇB -12 -3
        Mersivan KY -7 -1
        Hesarek PB -17 -9
        Çambaşı S -8 -5
        Murat Dağı ÇB -12 0
        Yalnızçam KY -16 -6
        Akdağ PB -6 0
        Davraz KKY -13 -2

        (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Soğuk, KKY: Karla karışık yağmurlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

