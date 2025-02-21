Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

ERZURUM'unHınıs ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan deprem, saat 15.27'de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin 6.94 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. Hınıs’ın yanı sıra deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.