Kampüste kızak, kayak ve snow tubing heyecanı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde yapılan kızak pistinde öğrenciler, rektör, yardımcıları, dekanlar ve hocaları ile kızak, kayak ve snow tubing heyecanı yaşadı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve davetliler atlı kızakla ormanda düzenlenen geziye katıldı.

Atatürk Üniversitesi, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla inşa ettiği kızak pistini öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla hizmete açtı. Mimarlık Fakültesi ile Hukuk Fakültesi arasında yer alan pistte düzenlenen kızak etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olmasına rağmen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hazırlanan pistte gönüllerince kayan öğrenciler, ikram edilen balık ekmek ve sucuk ekmekten yiyip, dev semaverde kaynatılan çaydan içerek ısındı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinlik alanındaki atlı kızakla ormanda kısa bir tur attı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olan Erzurum'da hemen hemen her gün farklı bir etkinlik ve güzellik yaşandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Üniversite olarak öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere de katılımını teşvik ediyoruz. Erzurum, kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek adına, kış aylarında kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için kızak pistimizi hizmete açtık. Öğrencilerimiz ve tüm üniversite mensuplarımız burada keyifli vakit geçirebilirler" dedi.

Herkesin sporla haşır neşir olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:

"Spor dostu kampüs diye kavramımız var. Spor dostu kampüs etkinlikleri çerçevesinde yapımını gerçekleştirdiğimiz kızak alanı üniversitemize hayırlı olsun. Spor, hayat tarzımız nedeniyle sadece sporu sevenlerin değil, hepimizin ve her yaşta haşır neşir olmamız gereken bir uğraş. Bununla ilgili cinsiyet yaş ayrımı yok. Çünkü yaşam stillerimiz çok değişti özellikle internetten sonra pasif bir yaşam stilimiz var. Bu yaşam stili dezavantajımızı ortadan kaldırabilmemiz için sporu artırmamız gerekiyor. Hangi spor dalı olursa olsun aktiviteye dayalı olan sporlar bizi hayata daha sağlıklı ve hastalıklara daha dirençli olmamızı sağlayacaktır."