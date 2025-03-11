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        Gazzeli kadınların 'sessiz çığlığı'nı kilime ilmek ilmek işledi

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:36
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        Gazzeli kadınların 'sessiz çığlığı'nı kilime ilmek ilmek işledi
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        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, İsrail'in katliam yaptığı Gazze'deki kadınların sessiz çığlıklarını kilim üzerine ilmek ilmek işledi. Gazzeli kadınlara destek olan dünyanın dört bir yanındaki kadınlara da dokumalarında yer veren Prof. Dr. Eroğlu, her eserine bir de kefiye yerleştirdi. ‘Sessiz çığlık’ ismini verdiği sergi için Prof. Dr. Eroğlu, "Kilimleri dokurken çok ağladım" dedi.

        Atatürk Üniversitesi GSF Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail zulmü altındaki Gazze'de kadınların dik duruşlarından etkilenerek onların sesini duyurabilmek için 7 ay önce sergi açmaya karar verdi. Dokuduğu kilimler üzerine kefiye yerleştiren Prof. Dr. Eroğlu, eserlerinde Gazzeli kadınlara destek veren dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yaşayan kadınlara da yer verdi. Eroğlu, 'sessiz çığlık' ismini verdiği sergisini Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde açtı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve akademisyenler, sergideki eserler hakkında Eroğlu'ndan bilgi aldı. Sergi için Eroğlu'na teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, bu tür çalışmaların destekleneceğini söyledi.

        Prof. Dr. Eroğlu, "Eserlerimde Filistinli kadınların sesi olan dünya ülkelerinin kadınlarına da yer verdim. Yaptığım dokumalarda işlediğim çeşitli ülkelerin kadınlarına kefiye giydirerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Bu sergiyi Filistinli kadınların sesi olmak arzusuyla hazırladım" diye konuştu.

        ‘HALA SESSİZ, DİRAYETLİ, İMANLI BİR ŞEKİLDE DİK DURUŞLARI VAR’

        Filistinli kadınların sessiz çığlıkları dirayetleri, imanları, tevekküllerinden etkilendiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, gözyaşlarını tutamadı. Kadınların dramını sanatçı olarak işlediğini anlatan Eroğlu, "Bir kadın olarak çok zor. İnsan kendini onların yerine koyunca çok zor. Eserlerimin hepsini ağlayarak yaptım. Evlatlarını kaybetmiş, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, evini barkını kaybetmiş hala sessiz, dirayetli, imanlı bir şekilde dik duruşları var. Eserlerimi dokurken onlarla empati kurarak yaptım. 7 Ekim'den beri sürekli takip ediyorum. Ne yapabilirim diye düşündüğümde ben de bir sanatçı olarak farkındalık oluşturmak istedim. Yaparken hem ağladım hem empati kurdum" dedi.

        Sergiyi gezerken çok duygulandığını ifade eden Fatma Topçu da "Sergi bizleri çok duygulandırdı. Hocamızı çok tebrik ediyorum. Filistin'de savaşın mağduru kadınların sesini en azından bu şekilde duyurmaya, yanlarında olduğumuzu göstermeye çalışmak çok güzel bir duygu" dedi.

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