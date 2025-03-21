Kuzular anneleri ile buluştu, güzel görüntüler ortaya çıktı

ERZURUM'unAşkale ilçesine bağlı kırsal Ortabahçe Mahallesi'nde Burul ailesine ait bin 150 koyunun kuzuları ile buluşması, güzel görüntüler oluşturdu.

Aşkale ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Ortabahçe Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan Burul ailesine ait bin 150 koyun, 950 kuzu doğurdu. Mevsim şartları nedeniyle ahırlarda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasının ardından ilk kez birbirleriyle buluştu. Günlük beslenme dışında annelerinden ayrı tutulan koyun ve kuzuların buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Çitin kaldırılmasının ardından koşmaya başlayan kuzuların annelerini bulma çabası, kameralara yansıdı. Anneleri ile buluşan kuzular, hemen süt emmeye başladı. Karınlarını doyuran kuzular, daha sonra ağılın açık bölümünde bir süre dolaştı.

'İLKBAHAR BULUŞMASINA ŞAHİT OLDUK'

Ortabahçe Mahallesi'nde ailesi ile hayvancılık yaptığını belirten Abdulselam Burul (28), veteriner sağlık teknikeri olduğunu aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuduğunu söyledi. Baba mesleği olan hayvancılığı okulu bitirdikten sonra daha da ilerletmeyi planladığını belirten Burul, 7 dönüm arazide hayvancılık yaptığını anlattı. Kışın zor şartlarının geride kalması ile koyun ve kuzuların birbirleriyle buluştuğunu belirten Burul, "Dünyaya gelen kuzuları annelerinden ayrı yerde tutuyoruz. 2 ay annelerinden ayrı tuttuğumuz kuzuları bir süre sonra buluşturuyoruz. Bin 150 anaç koyunumuz var. 950 kuzu dünyaya geldi. Kışın zor şartlarını atlatıp, ilkbahar buluşmasına şahit olduk. Kuzular doğduktan sonra sadece beslenme için anneleriyle bir araya getiriyoruz. Anne ayrı, kuzular ayrı yerde bakılıyor. Yaylaya çıkana kadar bu uygulama devam edecek" dedi. Koyunlardan elde ettikleri sütle tulum peyniri üreterek kent ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Burul, gençleri hayvancılık yapmaya davet etti.