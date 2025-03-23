Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Zabıtanın parasına el koyduğu dilenci: Haram ederim

        ERZURUM'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zabıtanın parasına el koyduğu dilenci: Haram ederim
        ABONE OL

        ERZURUM'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kadın dilencilerden birisi parasına el koyan zabıta memuruna 'Haram ederim' diye tepki gösterdi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle alışveriş merkezleri, ATM'ler, cami önleri, trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde dilenenler, zabıta ekipleri tarafından tek tek yakalandı. Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi. Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, 'dilenci' olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere “Niye haber vermediniz” diye tepki gösterdi. Yakalanan başka bir kadın, akıllı telefonuyla “Beni marketin yanında tuttular” diyerek arkadaşlarına bilgi verdi. Bir marketin önünde elinde paspas bezi ile dilenirken zabıtalara yakalanan kadın ise topladığı paraları apartman merdivenleri yıkayarak kazandığını söyledi. Zabıta memurunun paralarını istediği kadın vermemekte direndi. Zabıta memurunun “Paranı geri vereceğiz” demesi üzerine cebinden önce madeni sonra da kağıt paraları çıkaran kadın, "Ben bunları merdiven yıkayarak kazandım. Vermezseniz haram ederim" dedi.

        Otobüsle tek tek toplanan dilenciler, Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliği’ne götürüldü. Zabıta memurları, dilencilerden topladıkları paraları tutanak karşılığında kuruma teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Short Track Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar başladı
        Short Track Türkiye Şampiyonası'nda yarışlar başladı
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yapt...
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yapt...
        Erzurum'un asırlık ramazan geleneği "İşfe'lena duası" belgesel oldu
        Erzurum'un asırlık ramazan geleneği "İşfe'lena duası" belgesel oldu
        Erzurum'da belediyelerin hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları hazırlı...
        Erzurum'da belediyelerin hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları hazırlı...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        "Patlayıcı torpil şakası", uzuv yaralanmasına ve görme kaybına neden olabil...
        "Patlayıcı torpil şakası", uzuv yaralanmasına ve görme kaybına neden olabil...