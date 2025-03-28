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        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü mesajını görünce sevindi (2)

        BAYRAKTÖRENİNE KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkez Palandöken ilçesindeki Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:25
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        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü mesajını görünce sevindi (2)
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        BAYRAKTÖRENİNE KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkez Palandöken ilçesindeki Kayakyolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Ortaokulu'nu ziyaret etti. İdareci ve öğretmenlerle toplantı yapan Bakan Tekin, bugün başlayan ara tatil dolayısıyla bayrak törenine katıldı. Okul bahçesine toplanan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Tekin, bol bol fotoğraf çekildi. Öğrencilerin selfie taleplerini geri çevirmeyen Tekin, birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

        Bakan Yusuf Tekin, okul öğretmenlerinden Nur Betül Sümbül'ün de doğum gününü kutladı. Kürsüye çağırdığı öğretmene verdiği sarı zarfın içindeki kartta yazılanları okumasını isteyen Tekin, doğum gününü kutlayarak hediye verdi.

        ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Spor Eğitim Merkezi'nde sporcularla bayramlaşma törenine katıldı. Türkiye'nin son 20 yılda birçok alanda olduğu gibi sportif eğitim anlamında çağ atladığını belirten Tekin, Erzurum'un özellikle kış sporları konusunda sahip olduğu tesislerin birçok ülkede örnek gösterilecek evsafta olduğunu söyledi. Türkiye'de her ilde çok yoğun bir sportif tesisleşme süreci yaşandığını ifade eden Tekin, "Bunda en çok sayın Cumhurbaşkanımızın sportif bir geçmişten gelmesi ve sportif eğitimi önemsemesi var. Sadece tesisleşme değil aynı zamanda lisanslı sporcu sayısında da sayının ülke nüfusuna oranı anlamında da çok ciddi mesafeler katettik. Bütün bunlara rağmen eksik olduğumuz alanlar konular var. Bunlardan belki en temeli, bakan olarak konuyla ilgili düşüncelerimi ifade etmek isterim. Bunlardan en temeli sportif eğitimin, akademik eğitimle beraber yürütebileceğimiz mekanizmalar konusunda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Bir de bununla bağlantılı bir başka sorunumuz da sportif yeteneklerin erken yaşta tespit edilip hem akademik eğitimlerinin hem de sportif eğitimlerinin sürdürülmesi konusunda arzu ettiğimiz düzeyde değiliz" dedi.

        BİRÇOK FEDERASYONLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIK

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) 2016-2017 eğitim öğretim yılında başladığını kaydeden Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Gençlik ve Spor Bakanlığıyla protokol yapıp okullarımızda ilkokul, ortaokul düzeyinde sportif tarama testleri organize etmeye başlamıştık. Orada da mesafe kaydettik. Sportif eğitimle akademik eğitimi paralel yürütecek eğitim kurumları oluşturmak biraz istediğimiz gibi değildi. 2014 yılında başka bir şey yaptık. Proje okullar kurduk. Sportif eğitimle beraber akademik eğitimin de yürütüleceği branş bazlı tematik spor okulları kurmaya başladık. Türkiye Voleybol Federasyonu'yla yaptığımız 'Voleybol Kız Lisesi' bunun örneği. Türkiye Milli Futbol Takımları Teknik Sorumlu Fatih Terim hocayla Riva'da futbol lisesi açtık. Bütün federasyonlarla, sportif eğitimle akademik eğitimi beraber yürüteceğimiz okulları açabilir miyiz, bu süreci daha sağlıklı hala getirebilir miyiz, daha küçük yaşlardan itibaren bunun başlangıcını yapabilir miyiz diye kafa yormaya başladık. Birçok federasyonla iş birliği yaptık. Süreç arada bir duraksadı. 2023 Haziran'ında bakan olarak göreve başladıktan sonra bu sürece yeniden hızlandırdık. Basketbol girişim merkezi açtık. Bunu devam ettiriyoruz. Yine birkaç ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığı bilgisi dahilinde amatör spor federasyonlarının olimpik branşları federasyon başkanlarını bakanlığımızda ağırladık. Olimpik branşlarda sportif eğitimle beraber akademik eğitim veren temel eğitim ve orta öğretim kurumları açabiliriz birlikte. Bu yolcuğu yeniden başlatalım dedik. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

        MÜSTEŞARKEN HAYALİMDİ

        Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarıyken Erzurum'da tematik bir spor kampüsü kurmanın hayali olduğunu anlatan Tekin, şunları söyledi:

        "Bunun için de ilkokul, ortaokul ve lise aynı zamanda bir de pansiyonu bulunan bir kampüs. Bu kampüs kış sporları üzerine odaklansın. İlkokulu, lisesi, ortaokulunu açalım. Yatırım programını revize ettik. Böyle bir okulu Erzurum'da açacağız. Buranın kış sporlarının gelişmesi açısından iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bakanlık olarak bu yıl bir pilot uygulama daha başlattık. Önce mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ortaokullarını açmaya başladık. Hemen akabinde müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtık. Onunla beraber tematik hale getirdiğimiz spor liselerinin ortaokullarını da açmaya başlayacağız. Bunlar geldiğimiz tesisleşme noktasında dünyada parmakla gösterilecek. Sportif eğitimini akademik eğitimle beraber verecek hale getirip sportif yetenekleri küçük yaştan itibaren keşfedip eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz. Ben bu anlamda çok dertliyim. Çok kafa yordum. Bunun sebebi Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011'de kuruldu. Bakan yardımcılığı kavramı 2011'de ihdas edildi. İlk Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilk bakan yardımcısı benim. 2 yıla yakın bakan yardımcılığı yaptım. Sonra müsteşar oldum. Benim sportif eğitimle akademik eğitimi kurabilecek bir ‘background’um var. Onu da burada kullanmak istiyorum. İnşallah hayata geçirmek bizlere nasip olur."

        Erzurum'a gelmeden önce stadyum konusunu Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüğünü ifade eden Tekin, ihale sürecinin kısa sürede başlatılacağını söyledi. Tekin, 5 bin kişilik spor salonunun da yatırım programına alındığı bilgisini verdi.

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