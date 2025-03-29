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        Erzurum polisinden 'Haydi Gel Erzurum'a Gel' klibi

        ERZURUM Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının 'Haydi gel Erzurum'a gel' klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:35
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        Erzurum polisinden 'Haydi Gel Erzurum'a Gel' klibi
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        ERZURUM Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının ‘Haydi gel Erzurum’a gel’ klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası’na özel olarak ‘Haydi gel Erzurum’a gel’ klibi hazırladı. Klipte farklı birimlerde görevli polis memurları sahne aldı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kentin tarihi ve turistik yerlerinde türküyü seslendiren polis memurları performansları dikkat çekti. Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın ‘Erzurum'a gel’ türküsünü seslendiren kadın ve erkek polis memurları gönüllere dokunurken, şehrin tanıtımına da katkı yapmış oldu.

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