Tekin: Çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı yaşadık
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da Ulu Cami'de kıldı.
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum’da Ulu Cami’de kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Bakan Tekin, “Bu yıl ramazan ayında Milli Eğitim Bakanlığı olarak ifade etmeye çalıştığım duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı yaşadık” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, parti yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarıyla Ulu Cami’de kıldı. Namaz sorası Çifte Minareli Medrese önünde açıklamada bulunan Bakan Tekin, herkesin bayramını kutladı. Bayramların toplum açısından anlamları olduğunu belirten Bakan Tekin, “Bayramların bizim açımızdan başka toplumsal anlamları da var. Bizim ülkemizin, milletimizin birliği beraberliği kardeşliği için önemli bir an. Allah’tan ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet temenni ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında mağdur pozisyonda olan bütün herkese en kısa zamanda özgürlük hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında olan bütün kardeşlerimize bir kez daha bu zulmü yapan kişileri lanetliyorum. Biz ülke olarak inşallah bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.
YÜZBİNLERCE ETKİNLİK
Ramazan ayında bu yıl bir dizi etkinlik yapıldığını ifadene eden Tekin, şunları söyledi:
“Bu yıl ramazan ayında Milli Eğitim Bakanlığı olarak ifade etmeye çalıştığım duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı yaşadık. Ramazan ayı başında çocuklarımız ülkemizin birlik beraberliğimiz en önemli unsurları olan güzel anılarımızın paylaşılması için bir dizi etkinlik yapmalarını arzu etmiştik. Yüz binlerce etkinliklere katılan öğrencilerimize, velilerimize bu etkinlikleri organize eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Önemsiyorum. Çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek kardeşlik, milli birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz. Bunu gelecek kuşaklara aksettiremeyiz. Çocuklarımızın bu milletin ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin erdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içinde yetişmelerini arzu ediyoruz.”
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