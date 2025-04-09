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        Erzurum'da fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi

        ERZURUM'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar ve tabelalar devrildi, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar ise yürümekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:30
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        Erzurum'da fırtına; çatılar ve tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi
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        ERZURUM'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar ve tabelalar devrildi, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar ise yürümekte güçlük çekti.

        Kentte gün boyu etkili olan yağışlarla birlikte fırtına, saat 16.30 sıralarında kuvvetini daha da artırdı. Merkez ilçe olan Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları ve tabelalar uçtu, araçlarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti ve çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Çat yolu TOKİ Konutları bölgesinde ise üzerine çatı düşen otomobil rüzgarın etkisiyle ters döndü. Polis telsizinden yapılan bir anonsta ise Palandöken ilçesinde bir kişinin üzerine ağaç devrildiği ve ambulansa hastaneye kaldırıldığı söylendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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